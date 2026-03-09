Израильдегі отандастарымызды эвакуациялау мәселесін екі елдің СІМ басшылары талқылады
Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев Израиль Мемлекетінің сыртқы істер министрі Гидеон Саармен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тараптар Таяу Шығыстағы ағымдағы ахуалды талқылап, екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін қарастырды, делінген 2026 жылғы 9 наурыздағы министрліктің баспасөз қызметі таратқан хабарламада.
Сұқбат барысында Ермек Көшербаев израильдік әріптесіне Израильде жүрген ҚР азаматтарын эвакуациялауға жәрдем көрсету туралы өтініш білдіріп, бұл мәселе еліміз үшін басым міндеттердің бірі екенін атап өтті.
Өз кезегінде Гидеон Саар Израиль тарапы Қазақстан азаматтарын эвакуациялау мәселесін шешуге бар күш-жігерін салатынын жеткізіп, бұл мәселені өзінің жеке бақылауына алатынына сендірді.
Бұған дейін Қазақстан мен Кувейттің cыртқы істер министрлері Таяу Шығыстағы ахуалды талқылағаны хабарланған.
