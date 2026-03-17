Саясат

Қытай мен Түркия Қазақстандағы референдумға қатысты мәлімдеме жасады

Қытай мен Түркия Қазақстандағы референдумға қатысты мәлімдеме жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.03.2026 15:13 Сурет: wikimedia
Қытай мен Түркия билігі Қазақстандағы конституциялық референдумның өтуін құптады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қытай Сыртқы істер министрлігі референдумның өтуіне байланысты Қазақстанды құттықтады. Қытайдың Global Times басылымының жазуынша, бұл мәлімдеме 16 наурызда ҚХР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Линь Цзянь өткізген брифингте айтылды. Баспасөз мәслихатында Қытайдың Орталық телеарнасының журналисті 15 наурызда Қазақстанда өткен жалпыұлттық референдумды Қытай тарапының қалай бағалайтынын сұрады.

Линь Цзянь Қазақстан дауыс беруді сәтті өткізгенін атап өтіп, Қытай тарапының осыған байланысты құттықтауын жеткізді. Оның айтуынша, Қытай – достық көрші және жан-жақты стратегиялық серіктес ретінде Қазақстанның ұзақ мерзімді тұрақтылық пен қоғамдық өркендеуді сақтап отырғанын көріп қуанышты.

Сондай-ақ ол ҚР президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың басшылығымен мемлекет құру саласында жаңа маңызды жетістіктерге қол жеткізе алатынына сенім бар екенін, ал "Әділетті Қазақстан" құру мақсаты табысты жүзеге асатынына кепілдік бар екенін айтты.

ҚХР Сыртқы істер министрлігінің өкілі Қытай Қазақстанмен екіжақты қарым-қатынастың дамуына үлкен мән беретінін, өзара тиімді ынтымақтастықты нығайтуға және Қазақстан-Қытай серіктестігін жаңа деңгейге көтеруге дайын екенін қосты.

Ал Түркия билігінің ресми мәлімдемесінде дауыс беру бейбіт және тыныш атмосферада өткенін құптайтыны айтылған. Сонымен қатар референдум барысын Түркиядан келген халықаралық бақылаушылар қадағалағаны атап өтілген.

Түрік тарапынан референдум нәтижесінде Конституцияға енгізілген өзгерістер Қазақстанның одан әрі дамуына оң әсерін тигізеді деген үміт білдірілді.


"Біз кеше Қазақстанда өткен конституциялық референдумды Түркия өкілдері бақылағанын қуанышпен атап өтеміз. Дауыс беру бейбіт және тыныш атмосферада өтті. Референдум нәтижесінде қабылданған Қазақстан Конституциясына енгізілген өзгерістер елге пайда әкеледі деп үміттенеміз", – делінген мәлімдемеде.

Бұған дейін қазақстандықтар референдумда қалай дауыс бергенін жазғанбыз.

Қазақстанда "ақылды-қалалар" мен "ақылды-өңірлерді" құру: әдістеме бекітілді
МКК Қазақстан мен Қытай шекарасындағы жағдайға қатысты маңызды мәлімдеме жасады
Қытай мен Қазақстан арасындағы визасыз режимнен қытайлықтар не күтеді
