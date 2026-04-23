Саясат

Тоқаев БҰҰ-ның жоғары өкілдерімен экология және жаһандық қауіп-қатерлерді талқылады

23.04.2026 13:07 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен Ұлттар Ұйымы-ның жоғары деңгейлі делегациясымен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кездесу барысында тараптар Орталық Азиядағы және одан тыс өңірлердегі экологиялық мәселелерді шешудегі БҰҰ-ның рөліне қатысты мәселелерді талқылады. Мемлекет басшысы өңірлік экологиялық саммит пен жиынның күн тәртібін әзірлеуге БҰҰ-ның қосқан үлесін жоғары бағалады.

Президент қазіргі геосаяси тұрақсыздық жағдайында климаттың өзгеруі, қоршаған ортаның нашарлауы және су ресурстары тапшылығы сияқты жаһандық сын-қатерлерге қарсы бірлескен іс-қимылдың маңыздылығын атап өтті.

"Қазақстан тиімді әрі көпжақты дипломатияны қолдайды. Геосаяси ахуал күрделенген, халықаралық құқыққа қысым артқан құбылмалы кезеңде біз сіздермен кездесіп отырмыз. Халықаралық қоғамдастық бұл мәселелерді БҰҰ және өзге де көпжақты алаңдар арқылы бірлесе шешуі тиіс", – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев БҰҰ-ның жаһандық мәселелерді шешудегі әмбебап халықаралық платформа ретіндегі баламасыз рөліне тоқталып, ұйымның тиімділігі мен беделін арттыруға бағытталған Бас хатшының UN80 бағдарламасын қолдайтынын жеткізді.

Сондай-ақ Президент Қазақстанда әділетті әрі орнықты мемлекет құруға бағытталған ауқымды реформалар жалғасып жатқанын атап өтті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Тоқаев Қазақстанның Кениядағы елшісін және БҰҰ жанындағы тұрақты өкілін тағайындады
17:09, 14 тамыз 2023
Тоқаев БҰҰ Бас Ассамблеясы сессиясы қатысушыларына үндеу жасады
20:46, 05 желтоқсан 2025
Тоқаев БҰҰ Бас Ассамблеясы сессиясы қатысушыларына үндеу жасады
Тоқаев: Қазіргідей алмағайып кезеңде бәріміз БҰҰ позициясының нығаюына ықпал етуіміз қажет
00:04, 24 қыркүйек 2025
Тоқаев: Қазіргідей алмағайып кезеңде бәріміз БҰҰ позициясының нығаюына ықпал етуіміз қажет
Жибек Куламбаева второй день подряд "оформила баранку" на турнире в Китае
13:10, Бүгін
Битва за Азиаду: какие звёзды бокса из Казахстана поедут на главный старт года
13:07, Бүгін
Битва за Азиаду: какие звёзды бокса из Казахстана поедут на главный старт года
В Шымкенте сорвали сроки окончания строительства нового стадиона
13:01, Бүгін
В Шымкенте сорвали сроки окончания строительства нового стадиона
Даниил Медведев высказался о готовности к "Мастерсу" в Мадриде
12:45, Бүгін
Даниил Медведев высказался о готовности к "Мастерсу" в Мадриде
