Тоқаев Мәскеудегі Қызыл алаңда Ұлы Жеңістің 81 жылдығына орай өткен әскери шеруді тамашалады
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылы 9 мамырда Мәскеудегі Қызыл алаңда Ұлы Жеңістің 81 жылдығына орай өткен әскери шеруге барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлап, Қызыл алаңда түсірілген суреттермен бөлісті.
Сондай-ақ Қазақстан Президенті Александр бағындағы Белгісіз жауынгер бейітіне гүл шоқтарын қою рәсіміне қатысты.
Іс-шараларға Қасым-Жомарт Тоқаевпен және Ресей президенті Владимир Путинмен бірге Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев, Беларусь президенті Александр Лукашенко, Малайзия Королі Сұлтан Ибрагим, Лаос президенті Тхонглун Сисулит және басқа да ресми тұлғалар келді.
Айта кетсек, 2026 жылы 8 мамырда кешкісін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеу қаласына жұмыс сапарымен барған болатын.
