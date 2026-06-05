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Саясат

Мемлекет басшысы Дания короліне құттықтау жеделхатын жолдады

Құттықтау жеделхаты, Мемлекет басшысы, Қасым-Жомарт Тоқаев, Дания, король, X Фредерик , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.06.2026 17:13 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Дания королі X Фредерикке құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев Король X Фредерикті Дания Корольдігінің ұлттық мерекесі – Конституция күнімен құттықтады, деп нақтылайды 2026 жылы 5 маусымда Ақорданың баспасөз қызметі.

Қазақстан Президенті аталған мереке Дания халқы үшін демократиялық құндылықтардың, қоғамдық келісімнің және орнықты дамудың символы ретінде ерекше маңызға ие екенін атап өтті.

Мемлекет басшысы достық пен өзара қолдау рухындағы қазақ-дат байланыстары одан әрі нығая беретініне сенім білдірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Король X Фредериктің жауапты мемлекеттік қызметіне толайым табыс, ал достас Дания халқына бақ-береке тіледі.

Бұған дейін ️Мемлекет басшысы 2026 жылғы 5 маусымда өткен халықаралық форумда Әділетті Қазақстанды құру үшін атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталған болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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