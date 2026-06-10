#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Саясат

Тоқаев Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрін қабылдады

Президент қабылдауы, Ақорда, Мемлекет басшысы, Қасым-Жомарт Тоқаев, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі, Асқарбек Ертаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.06.2026 18:14 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаевты қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы ведомствоның 2025 жылы атқарған жұмыстарының қорытындысы мен биыл бес айдағы нәтижелері туралы есебін тыңдады, делінген 2026 жылғы 10 маусымдағы Ақорда баспасөз қызметінің хабарламасында.

Асқарбек Ертаев мемлекет тарапынан көрсетілетін әлеуметтік міндеттемелер толығымен орындалып жатқанын айтты.

"2025 жылы зейнетақы, базалық жәрдемақы және басқа да әлеуметтік төлемдерге 5,9 триллион теңге жұмсалды. Биылғы бес айда бұл көрсеткіш 2,7 триллион теңгені құрады", - деген министр мүгедектігі бар жандарды қолдау және жұмысқа орналастыру шаралары жөнінде де баяндады.

Оның айтуынша, 2026 жылы 12 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі азамат еңбекке тартылған. Жыл соңына дейін мүгедектікті белгілеуге арналған цифрлық талдау тетігін енгізу жоспарланып отыр.

Мемлекет басшысы арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету сапасын арттырып, еліміздің аймақтарында 7 жаңа оңалту орталығын ашу міндетін қойды. Бұл қызметтердің қолжетімділігін жақсартып, ерекше қажеттілігі бар жандарға жан-жақты қолдау көрсетуге мүмкіндік береді.

Сондай-ақ Асқарбек Ертаев халықты еңбекпен қамту бағытында қолға алынған шаралар туралы мәлімет берді.

"Ел көлемінде 201 мыңға жуық азамат, соның ішінде 74,9 мың жас жұмыспен қамтылды. Биыл лайықты жалақы төлеп, әлеуметтік аударымдарды үзбейтін әрі еңбек қауіпсіздігін сақтайтын тұрақты және орнықты жұмыс орындарының санын 3,1 миллионға дейін жеткізу міндеті қойылды. Жасанды интеллект технологияларын енгізу аясында Маңғыстау және Павлодар облыстарында "Жұмыспен қамтудың цифрлық қызметі" пилоттық режимін іске қосу жоспарланды", деген министр еңбек қатынастарын реттеу бағытында атқарылған жұмыстар жөнінде де айтты.

Электрондық форматта 6,7 миллион еңбек шарты жасалған. Мекемелердің 118 мыңнан аса жұмыскері міндетті сақтандыру шартымен қамтылды. Еңбек инспекторларының көмегімен 22 мыңнан аса жұмыскердің құқығы қорғалды. Өндірістік жарақаттану мен жазатайым оқиғалардың алдын алуға ерекше назар аударылуда. Кәсіптік тәуекелдерді айқындау, оқыту үдерісін автоматтандыру және төмендетілген жалақыны анықтау үшін цифрлық шешімдер енгізу қарастырылған.

Мемлекет басшысы саланы одан әрі цифрландыру, еңбек адамының құқығын қорғау, мұқтаж жандарға көмек көрсету және әлеуметтік масылдықпен күрес жөнінде бірқатар тапсырма жүктеді.

Президенттің айтуынша, қабылданған шаралардың барлығы халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталуы қажет.

Бұған дейін Мемлекет басшысы 2026 жылғы 10 маусымда АҚШ президентінің Оңтүстік және Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Серджио Горды қабылдаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Құттықтау жеделхаты, Мемлекет басшысы, Қасым-Жомарт Тоқаев, Канада, генерал-губернатор, Луиза Арбур
19:03, Бүгін
Тоқаев Канаданың жаңа генерал-губернаторын құттықтады
Президентке ведомство қызметінің биылғы басым бағыттары жөнінде баяндалды. Асқарбек Ертаев: ➤ халықты жұмыспен қамту жоспары жөнінде мәлімет берді. ✔️Уақытша шаралардан гөрі тұрақты және сапалы жұмыс орындарын ашу, еңбек ұтқырлығын арттыру және білім беру жүйесі мен нарық сұранысы арасында тығыз байланыс орнату жоспарланып отыр. Жастарды, соның ішінде NEET санатындағы азаматтарды жұмыспен қамтуға баса мән беріледі. ➤ атаулы әлеуметтік көмек жүйесін одан әрі жетілдіру жоспары таныстырды. ✔️Министрлік цифрлық бағалау құралдары арқылы қолдау шараларының нақты адресіне жету мүмкіндігін кеңейтуге ниетті. Сонымен қатар көмек алатын әрі еңбекке жарамды азаматтарды міндетті түрде жұмыспен қамти отырып, әлеуметтік келісімшарт тәжірибесін кеңейтуді көздеп отыр. ➤ зейнетақы жүйесінің ұзақ мерзімді тұрақтылығын қамтамасыз ету және зейнетақы төлемдерінің лайықты деңгейін сақтау жөнінде айтты. ✔️Мүгедектігі бар тұлғаларды әлеуметтік тұрғыдан қорғау мәселелеріне баса назар аударылды. Министрлік арнаулы әлеуметтік қызметтерді жан басына қарай қаржыландыру тетігін одан әрі дамытуды, олардың сапа стандарттарын арттыруды, оңалту қызметтері мен техникалық құралдарды қолжетімді етуді жоспарлап отыр. Сонымен қатар инклюзивті жұмыс орындарын ашуға ден қояды. ➤ Көші-қон саясатының 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары жайында ақпарат берді. ✔️Көші-қон үдерісін басқару және болжау деңгейін жақсарту, ішкі миграцияны теңгерімді жүргізу, елдегі еңбек нарығын қорғауға басымдық бере отырып, еңбек көші-қонын реттеуді жетілдіру көзделген. Мемлекет басшысы: 📌халықты жұмыспен қамту, азаматтардың табысын ұлғайту, әлеуметтік қолдаудың шын мұқтаж жандарға жетуін бақылауды күшейту, зейнетақы жүйесін жетілдіру, теңгерімді көші-қон саясатын іске асыру, әлеуметтік қорғауда инклюзивті тәсілдерді дамыту, сондай-ақ цифрлық шешімдерді қолдану арқылы еңбекті қорғау жүйесін нығайту және қауіп-қатерлердің алдын алу бойынша бірқатар тапсырма берді.
12:07, 09 ақпан 2026
Мемлекет басшысы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрін қабылдады
1977 жылы Ақтөбе қаласында туған. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетін, «Нұр» Ақтөбе мененджмент, бизнес және құқық институтын бітірген. Еңбек жолын 1997 жылы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы әкімінің аппаратында маман болып бастаған. 2000-2014 жылдары банк секторында жұмыс істеді. 2014 жылы — ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі Сауда комитеті бас сарапшысының м.а. 2014-2021 жж. — ҚР Ұлттық экономика министрлігінің бас сарапшысы, басқарма басшысы, департамент директорының орынбасары, департамент директоры. 2021-2022 жж. — ҚР Президенті Әкімшілігі Қауіпсіздік Кеңесінің Талдау бөлімінде сектор меңгерушісі. 2022-2023 жж. — ҚР Премьер-Министрі Кеңсесінің, ҚР Үкіметі Аппаратының экономикалық бөлімінің меңгерушісі. 2023 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін — ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Көші-қон комитетінің төрағасы.
15:31, 27 қаңтар 2026
Асқарбек Ертаев еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі болып тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: официальный сайт WTA
22:06, Бүгін
Серена Уильямс сыграет с Каролиной Муховой в парном разряде турнира в Берлине
Фото: UFC
21:34, Бүгін
"Все хотят увидеть, как ему наваляют": сооснователь RAF - о поединке Чимаева с Дэнисом
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
21:11, Бүгін
Казахстанский нападающий Савицкий продлил контракт с "Барысом"
Фото: instagram.com/zlatansehovic_17
20:33, Бүгін
Бывший защитник "Ордабасы" Шехович отказался играть в КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: