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Саясат

Президент Геннадий Головкиннің есімі Халықаралық бокс даңқы залына ресми түрде жазылуымен құттықтады

Президент, Тоқаев, Геннадий Головкин, Халықаралық бокс даңқы залы, есімі, жазылу, құттықтау, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.06.2026 18:04 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Геннадий Головкиннің есімі Халықаралық бокс даңқы залына ресми түрде жазылуымен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 15 маусымда ҚР президентінің баспасөз хатшысы Айбек Смадияр хабарлады:

"Президент атап өткендей, бұл тарихи уақиға аты аңызға айналған отандасымыздың жаһандық спорттағы қолтаңбасы айрықша маңызға ие екенін айғақтайды. Сондай-ақ Қазақстанның әлемдік аренадағы шынайы келбеті мен беделін қалыптастыруға қосқан елеулі үлесін көрсетеді".

Мемлекет басшысының пікірінше, Геннадий Головкин – еліміздің мақтанышы әрі халықаралық спорт қоғамдастығындағы елшісі.

Қасым-Жомарт Тоқаев дүние жүзіндегі ең үздік боксшылардың бірінен үлгі алған жас спортшыларымыз жігерленіп, биік белестерді бағындыра беретініне сенім білдірді.

Бұған дейін Геннадий Головкин әлемдік бокс элитасының қатарына енгенін жазғанбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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