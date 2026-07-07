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Саясат

Тоқаев цифрлық активтер индустриясын ынталандыру жөніндегі Жарлыққа қол қойды

Қол қойды, Тоқаев, цифрлық активтер, индустриясы, ынталандыру, Жарлық , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 18:01 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі цифрлық активтер индустриясын ынталандыру және дамыту жөніндегі шаралар туралы Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 7 шілдеде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасында цифрлық активтер индустриясын ынталандыру және дамыту жөніндегі шаралар туралы" Жарлыққа қол қойды".

Айта кетсек, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойған бұл Жарлық еліміздегі криптоиндустрияны толыққанды заңнамалық реттеуге, крипторезерв қалыптастыруға және экономикаға қосымша инвестиция тартуға бағытталған.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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