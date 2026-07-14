#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
477.11
545.58
6.2
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
477.11
545.58
6.2
Саясат

Президент Қазақстан Халық Кеңесі төрағасының орынбасары – Хатшылық басшысын қабылдады

Кездесу, Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Халық Кеңесі төрағасының орынбасары, Хатшылық басшысы, Қанатбек Жайсанбаев , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.07.2026 17:37 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Халық Кеңесі төрағасының орынбасары – Хатшылық басшысы Қанатбек Жайсанбаевты қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 14 шілдеде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

Мемлекет басшысына Қазақстан Халық Кеңесі мен оның Хатшылығын құру мақсатында жүзеге асырылып жатқан шаралар туралы есеп берілді.

Қанатбек Жайсанбаев Хатшылық Қазақстан Халық Кеңесінің қызметін ұйымдастырушылық, құқықтық, материалдық-техникалық, қаржылық, ақпараттық-талдамалық тұрғыдан қамтамасыз ететінін баяндады.

Президент Халық Кеңесі Әділетті Қазақстанның іргесін нығайтуда маңызды рөл атқаратын бірегей диалог алаңы екенін атап өтті.

Мемлекет басшысы Хатшылық басшысына Халық Кеңесінің мемлекеттік органдармен, ұйымдармен, азаматтық қоғам институттарымен және халықаралық ұйымдармен ықпалдастығын тиімді үйлестіруді тапсырды.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Халық Кеңесінің бірінші сессиясына дайындықты лайықты деңгейде жүргізу қажеттігіне назар аударды.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Эмманюэль Макронды ұлттық мереке – Бастилияны алу күнімен құттықтаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Президент қабылдауы, Ақорда, Тоқаев, Қазақстанның Қырғызстандағы елшісі, Әбілқайыр Сқақов
18:41, Бүгін
Тоқаев Қазақстанның Қырғызстанда жаңадан тағайындалған елшісін қабылдады
Қанатбек Жайсанбаев Қазақстан Халық Кеңесі төрағасының орынбасары – Қазақстан Халық Кеңесі хатшылығының басшысы болып тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
10:06, 08 шілде 2026
Қанатбек Жайсанбаев Қазақстан Халық Кеңесі төрағасының орынбасары болып тағайындалды
Президент кездесу өткізді
12:46, 16 мамыр 2024
Президент ҚХР Мемлекеттік кеңесі Премьерінің орынбасары Лю Гочжунды қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Актобе&quot;
19:35, Бүгін
"Актобе" может лишиться главного тренера: подробности
Фото: UFC
19:03, Бүгін
"Если бы не говорил, то меня бы уже уволили из UFC": Арман Царукян - о трэш-токе
Фото: НОК РК
18:27, Бүгін
Юношеская сборная Казахстана одержала первую победу на ЧА по волейболу
Фото: WTA
18:13, Бүгін
Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Румынии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: