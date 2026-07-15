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Саясат

Тоқаев Шанхайға жұмыс сапарымен барды

Жұмыс сапары, Қытай, Шанхай, Қасым-Жомарт Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 18:33 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ҚХР төрағасы Си Цзиньпиннің шақыруымен Шанхайға жұмыс сапарымен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 15 шілдеде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Ертең Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен келіссөз жүргізеді. Бұдан бөлек, қытай компанияларының жетекшілерімен дөңгелек үстел өтеді. 17 шілде күні Президент Дүниежүзілік жасанды интеллект конференциясына (WAIC) қатысады. Жиын "Жарқын болашақ үшін жасанды интеллект саласындағы серіктестік" тақырыбына арналып отыр".
Қасым-Жомарт Тоқаев, ресми сапар, Қытай, Шанхай, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 18:33

Сурет: Ақорда

Жұмыс сапары, Қытай, Шанхай, Қасым-Жомарт Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 18:33

Сурет: Ақорда

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заңға қол қойған болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
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