Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстанға жұмыс сапарымен барды
Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 11 сәуірде Өзбекстанға жұмыс сапарымен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорда мәліметіне сүйенсек, Бұхара қаласының әуежайында мәртебелі мейманды Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев қарсы алды.
Салтанатты қарсы алу рәсімінде Қазақстан президентінің құрметіне ұлттық ән мен би орындалды.
"Бүгін мемлекеттер басшылары бейресми кездесу өткізіп, шаһардағы бірқатар тарихи және өнеркәсіп нысанын аралайды". Ақорда
