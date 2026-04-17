Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияға жұмыс сапарымен келді
Фото: akorda.kz
2026 жылдың 17 сәуірінде Ақорда баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сай, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Анталия дипломатиялық форумының панельдік сессиясына қатысу үшін NEST конгресс орталығына келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорда берген ресми ақпаратқа сүйенсек, "Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties" тақырыбына арналған көшбасшылар пікірталасына Солтүстік Македония Президенті Гордана Силяновска-Давкова және Грузия Премьер-министрі Ираклий Кобахидзе қатысады.
Модераторы – Түркия Ұлы Ұлттық жиналысының мүшесі, бұрынғы сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоғлу.
Президенттің телерадиокешені де оқиға орнынан видео ұсынды.
