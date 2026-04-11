#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
473.13
554.08
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Мемлекет басшысы белгілі ғалымдарды марапаттады

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.04.2026 11:22 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы 11 сәуірде профессор Дүкен Мәсімханұлын ІІ дәрежелі "Барыс" орденімен және филолог Айнұр Әбиденқызын "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағымен марапаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда мәліметтіне сүйенсек, Қасым-Жомарт Тоқаев Р. Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының бас директоры, филология ғылымдарының докторы, Дүкен Мәсімханұлына ІІІ дәрежелі "Барыс" орденін, сондай-ақ ғалым, филолог Айнұр Әбиденқызына "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағын беру туралы жарлықтарға қол қойды.

"Оларға бұл марапат шығыстану ғылымына қосқан елеулі үлестері және филология саласының қытайтану бағытын терең зерделеп, қазақ тарихына қатысты тың деректерді жинақтауға, мәдени құндылықтарымызды насихаттауға, екі ел арасындағы тарихи байланысты нығайтуға сіңірген айрықша еңбектері үшін берілді". Ақорда

Осы орайда Президент ғалымдарға құттықтау жеделхатын жолдап, бұл марапат олардың ұзақ жылғы іргелі ізденістері мен табанды еңбектерінің нәтижесі екенін атап өтті.

Мемлекет басшысы белгілі шығыстанушылардың отбасына бақ-береке және шығармашылық табыс тіледі.

Бұған дейін президент Қазақстанның ғалымдарын кәсіби мерекемен құттықтаған болатын

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев қаза тапқан мұғалімді ІІ дәрежелі "Айбын" орденімен марапаттады
17:44, 31 шілде 2023
Тоқаев қаза тапқан мұғалімді ІІ дәрежелі "Айбын" орденімен марапаттады
Тоқаев белгілі кәсіпкер Вагит Алекперовті "Барыс" орденімен марапаттады
19:10, 14 қазан 2025
Тоқаев белгілі кәсіпкер Вагит Алекперовті "Барыс" орденімен марапаттады
Президент Пантелей Кесоглуді І дәрежелі "Барыс" орденімен марапаттады
09:02, 22 шілде 2024
Президент Пантелей Кесоглуді І дәрежелі "Барыс" орденімен марапаттады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Мераб Двалишвили проведёт два поединка в 2026 году
13:43, Бүгін
Мераб Двалишвили проведёт два поединка в 2026 году
Сборная Канады пошла ва-банк в противостоянии с Казахстаном в Кубке Билли Джин Кинг
13:41, Бүгін
Сборная Канады пошла ва-банк в противостоянии с Казахстаном в Кубке Билли Джин Кинг
Арман Царукян хочет подраться за уникальный титул против Оливейры
13:01, Бүгін
Арман Царукян хочет подраться за уникальный титул против Оливейры
Иранский призёр Олимпиады разгромил казахстанского чемпиона мира на первенстве Азии
12:22, Бүгін
Иранский призёр Олимпиады разгромил казахстанского чемпиона мира на первенстве Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: