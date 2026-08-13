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Саясат

Тоқаев ОСК төрағасы Нұрлан Әбдіровті қабылдады

Президент қабылдауы, Ақорда, Тоқаев, ОСК төрағасы, Нұрлан Әбдіров, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 18:30 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровті қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 13 тамызда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Мемлекет басшысына биыл 23 тамыз күні өтетін Қазақстан Республикасы Құрылтайы депутаттарының сайлауына дайындық барысы туралы мәлімет берілді. Президент бұл сайлау науқанының тарихи сипаты мен қоғамдық-саяси маңызы айрықша екенін атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев сайлауды "Заң мен тәртіп" қағидаты негізінде ашық әрі барлық қатысушыға тең жағдай жасау арқылы өткізу қажеттігіне баса назар аударды".

Бұған дейін президент Ұлттық банк төрағасын қабылдаған болатын. Мемлекет басшысы 2026 жылғы қаңтар-шілде айларындағы ақша-кредит саясатын жүзеге асыру қорытындысы туралы есепті тыңдады

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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