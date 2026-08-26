Кімдер Құрылтай депутаттары атанады: саяси партиялар кандидаттар тізімін жариялай бастады
Сурет: akorda.kz
Қазақстандағы саяси партиялар жаңа Парламент - Құрылтайда депутаттық мандатқа ие болған кандидаттар тізімін жариялай бастады. Мұндай маңызды шешімдер партиялардың басқарушы органдарының отырыстарында қабылданды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Ауыл" партиясы 26 тамызда сайлау қорытындысы бойынша Құрылтайда өз партиясын танытатын 10 кандидаттың тізімін бекітті. Шешім партияның Саяси кеңесі бюросының отырысында қабылданды.
- Қайрат Айтуғанов
- Шахмардан Байманов
- Захира Беғалиева
- Серік Егізбаев
- Мұрат Иргибаев
- Ажар Қажыбекова
- Владимир Киян
- Алмас Мұхаметов
- Динара Райханова
- Рабиға Тоқсейітова
ЖСДП 8 мандат алды. Партия атынан мына депутаттар сайланады:
- Асхат Рахымжанов
- Мақсұт Насибулов
- Нұрайнаш Камалова
- Лариса Ли
- Аслан Құлмағамбетов
- Арман Ақылбай
- Наурыз Сайлаубай
- Ажар Сағандықова
"Ақ жол" партиясы 8 мандатты өзара бөлді:
1. Ахметжаев Дәурен
2. Бибаев Бақтыбек
3. Еспаева Дания
4. Қожахметов Асылхан
5. Ли Юрий
6. Нұралдинов Олжас
7. Шынасылова Мейраш
8. Юсупов Ермекқали
Respublica атынан Құрылтай құрамына енетін кандидаттар:
- Бекжан Айтқұлов
- Руслан Идрисов
- Мейрхат Қасымбаев
- Олжас Құспеков
- Динара Наумова
- Екатерина Смолякова
- Нүргүл Тау
- Махамбет Хасенов
- Айдарбек Ходжаназаров
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