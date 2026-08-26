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Саясат

Мемлекет басшысы Сингапурдың Аға министрі Ли Сянь Лунды қабылдады

Кездесу, Мемлекет басшысы, Қасым-Жомарт Тоқаев, Сингапур, Аға министр, Ли Сянь Лун , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 19:46 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Сингапурдың Аға министрі Ли Сянь Лунды қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақордада Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Сингапурдың Аға министрі Ли Сянь Лунмен кездесті. Мемлекет басшысы әңгімелесу барысында Ли Сянь Лунның алғашқы сапары еліміз үшін тарихи мәнге ие екенін атап өтті.

"Осыдан 35 жыл бұрын, Қазақстан тәуелсіздігінің елең-алаңында, яғни 1991 жылдың қыркүйегінде әкеңіз Ли Куан Ю Қазақстанға келді. Сол сапар өзара қарым-қатынасымыздың берік негізін қалаған еді. Біз Сингапур басшылығының көреген саясатын жоғары бағалаймыз. Қаржы, сауда, инновация мен технологияның жаһандық орталығына айналудағы жетістіктеріңіз таңғалдырады. Сіздің еліңіздің тәжірибесі бүкіл халықаралық қоғамдастыққа үлгі болып отыр", – деді президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев екіжақты қарым-қатынастың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Оған дәлел – тұрақты саяси диалог, сауда-саттықтың өсімі және сингапурлық капиталдың көптеп тартылуы.


"Қазақстан мен Сингапур Орталық және Оңтүстік-Шығыс Азия өңірлерінде ірі сауда серіктестері болып қала береді. Қазақстанда 500-ге тарта Сингапур капиталы бар компания жұмыс істейді және олардың қатары арта түсуде", – деді президент.

Мемлекет басшысының айтуынша, елдеріміз көпжақты форматтар аясында тығыз байланыс орнатқан. Екі мемлекет те орта держава саналады. Осы орайда, Президент халықаралық күн тәртібіндегі көптеген мәселелер бойынша тараптардың ұстанымдары ұқсас екеніне назар аударды.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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❗️Қасым-Жомарт Тоқаев жаңадан тағайындалған министрге бұқаралық және балалар мен жасөспірімдер спортын дамыту, спорт саласының барлық деңгейінде бірыңғай басқару вертикалін қалыптастыру, бапкерлер құрамын күшейту, саланы ғылыммен ұштастыру бағытында міндет жүктеді. Президент министрден биыл маусым айында өткен Туризмді дамыту жөніндегі кеңесте берілген тапсырмалары бойынша нәтижелі жұмыс күтетінін айтты.
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