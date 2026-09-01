#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
462.31
536.09
5.34
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
462.31
536.09
5.34
Саясат

Қазақстан президенті Еуразиядағы қауіпсіздікті нығайтуға бағытталған бірқатар ұсыныс айтты

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында Қырғызстанның ұйымға табысты төрағалық еткенін атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 12:28 Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 1 тамызында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында Қырғызстанның ұйымға табысты төрағалық еткенін атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Қазақстан қырғыз тарапының ШЫҰ-ның бірлігін нығайтуға және оның сан қырлы әлеуетін ашуға бағытталған жұмысын жоғары бағалайтынын жеткізді.

"Бүгінгі отырыстың қорытындысы ШЫҰ-ның халықаралық беделін одан әрі көтеріп, қызмет тиімділігінің артуына және жаһанның құбылмалы жағдайында нақты стратегиялық мүдделердің қалыптасуына септігін тигізетініне сенімдімін", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент бұдан кейін "Шанхай ондығына" кіретін мемлекеттердің бәрі үшін айрықша маңызы бар басым бағыттарға тоқталды. Соның бірі – қауіпсіздік саласындағы өзара сенім мен ынтымақтастықты нығайту.

Мемлекет басшысының айтуынша, ШЫҰ құрамына Еуразиядағы ірі мемлекеттер кіреді. Сондықтан қалыптасып келе жатқан жаңа әлемдік тәртіптің сипаты көбіне осы елдердің ұстанымына байланысты болмақ. Бұл ұйымға ерекше жауапкершілік жүктейді.

Осыған байланысты Қазақстан Президенті Еуразия құрлығындағы стратегиялық тұрақтылық пен сенім шаралары жөніндегі ШЫҰ конференциясын министрлер деңгейінде өткізуді ұсынды.

"Аталған іс-шараның күн тәртібінде әскери тәуекелдерді азайту, қарулану жарысын тежеу және қауіпті оқиғалардың алдын алу мәселесін талқылауға болады", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев қарулы қақтығыстардың салдары соғыс жүріп жатқан аймақтардан тыс жерлерге де таралып, халықаралық нарықтарға, коммерциялық кеме қатынасына, сондай-ақ тұрақты энергетикалық және көлік байланыстарына кері әсер етіп жатқанына назар аударды. Сонымен қатар дағдарыстардың трансшекаралық сипат алу қаупі күшейгенін айтты.

Президент терроризм, экстремизм және сепаратизммен күрес ШЫҰ аясындағы ынтымақтастықтың негізгі бағыттарының бірі болып қала беретінін мәлімдеді. Оның сөзінше, бұл қауіптер трансұлттық қылмыспен, есірткі тасымалымен, заңсыз қару айналымымен және киберқауіптермен тығыз байланысты.

Мемлекет басшысы Қазақстанның Сын-қатерлер мен қауіптерге қарсы іс-қимыл жөніндегі әмбебап орталықты және ШЫҰ-ның Есірткіге қарсы орталығын құру мақсаттары мен міндеттерін қолдайтынын жеткізді.

"Бұл құрылымдардың қызметі мемлекеттеріміздің құзырлы органдары арасындағы іс-әрекетті үйлестіруді жаңа деңгейге көтеріп, осы бағыттағы бірлескен жұмыстың нәтижесін жақсартатынына сенімдімін", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысына қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
12:19, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев: ШЫҰ-ның басты мақсатын атады
Тоқаев Қазақстанның Ұйымға төрағалығы аясында атқарылған жұмыстардың қорытындысы жөнінде баяндады
12:53, 04 шілде 2024
Тоқаев Қазақстанның ШЫҰ төрағалығы аясында атқарылған жұмыстардың қорытындысы жөнінде баяндады
Тоқаев ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында сөз сөйледі
09:18, 01 қыркүйек 2025
Тоқаев ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында сөз сөйледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Бублик наносит удар справа
13:19, Бүгін
Определился соперник Александра Бублика во втором круге US Open
Аслан Каженов на фоне &quot;Бишкек Арены&quot;
13:04, Бүгін
Журналист Каженов поразился стадиону за 37 млн$ в Астане и привёл в пример Кыргызстан
Второй номер легкого веса UFC Арман Царукян ждал свистка, чтобы ударить соперника и не потерять бонус
12:39, Бүгін
Второй номер легкого веса UFC Арман Царукян ждал свистка, чтобы ударить соперника и не потерять бонус
Сборная Казахстана по конному спорту завеовала три медали на турнире в Польше
12:28, Бүгін
Сборная Казахстана по конному спорту завоевала три медали на турнире в Польше
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: