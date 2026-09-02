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Саясат

ҚР Президенті Іс басқарушысының орынбасары жаңадан тағайындалды

Ақорда, кадрлық тағайындау, ҚР Президенті Іс басқарушысының орынбасары, Ермек Абдраманов , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 18:53 Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин
ҚР Президенті Іс басқарушысының орынбасары жаңадан тағайындалды. Бұл лауазымды қызмет Ермек Абдрамановқа бұйырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 2 қыркүйекте Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Мемлекет басшысының өкімімен Ермек Маратұлы Абдраманов Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқарушысының орынбасары лауазымына тағайындалды".

Бұған дейін Мұхтар Тілеуберді ҚР Сыртқы істер министрі болып қайта тағайындалғаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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