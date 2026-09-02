ҚР Президенті Іс басқарушысының орынбасары жаңадан тағайындалды
Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин
ҚР Президенті Іс басқарушысының орынбасары жаңадан тағайындалды. Бұл лауазымды қызмет Ермек Абдрамановқа бұйырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 2 қыркүйекте Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:
"Мемлекет басшысының өкімімен Ермек Маратұлы Абдраманов Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқарушысының орынбасары лауазымына тағайындалды".
Бұған дейін Мұхтар Тілеуберді ҚР Сыртқы істер министрі болып қайта тағайындалғаны хабарланған.
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