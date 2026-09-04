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Саясат

Тоқаев Италия үкіметінің басшысы Джорджа Мелониді құттықтады

Құттықтау, Тоқаев, Италия, үкімет басшысы, Джорджа Мелони , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 22:08 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Италия премьер-министрі Джорджа Мелониді өз елі тарихындағы ең ұзақ жұмыс істеген үкімет ретіндегі жетістігімен құттықтады, деп Zakon.kz.

Бұл туралы Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Х әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды.

"Италия Республикасының тарихындағы ең ұзақ жұмыс істеген үкіметке айналуына байланысты премьер-министр @GiorgiaMeloni-ге шын жүректен құттықтау жолдаймын. Оның дана әрі мықты көшбасшылығы, Италияның ұлттық мүдделері мен абыройын қорғаудағы табанды ұстанымы ел экономикасының өсімін қамтамасыз етіп, оның әлемдік аренадағы беделін нығайта түсті. Қазақстан мен Италия арасындағы достық әрі стратегиялық әріптестікті тереңдетуге қосқан оның жеке үлесін жоғары бағалаймын және тығыз ынтымақтастығымызды жалғастыруды асыға күтемін. Премьер-министр Мелониге жоғары лауазымында және Италияның өсіп-өркендеуі жолында толағай табыстар тілеймін", делінген президенттің ағылшынша жазбасында.

Бұған дейін белгілі болғандай, 4 қыркүйекте Джорджа Мелони басқаратын Италия министрлер кабинетінің үздіксіз жұмыс істегеніне 1413 күн толды. Осылайша ол Сильвио Берлусконий үкіметінің қызмет ету мерзімінен де асып түсті.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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