Тоқаев "БРИКС плюс" cаммиті аясында қандай елдердің басшыларымен жүздесті
13 қыркүйекте Нью-Делидегі БРИКС саммиті аясында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей президенті Владимир Путинмен, Малайзия премьер-министрі Ануар Ибрагиммен, Вьетнам премьер-министрі Ле Минь Хынгпен, Бурунди президенті Эварист Ндайишимийемен, БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерришпен, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Тедрос Гебрейесуспен, Дүниежүзілік сауда ұйымының бас директоры Нгози Оконджо-Ивеаламен, Таиланд премьер-министрінің орынбасары Сихасак Пуангкеткеомен аз-кем-әңгімелесті.
Кездесулер барысында түрлі саладағы екіжақты ынтымақтастықты дамыту перспективасы, сондай-ақ халықаралық құрылымдар аясындағы ықпалдастық мәселелері талқыланды.
Бұған дейін Мемлекет басшысының "БРИКС плюс" саммитіне қатысқаны хабарланған. Сондай-ақ президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үндістан премьер-министрі Нарендра Модимен кездесіп, оны БРИКС саммитінің табысты өтуімен құттықтады.