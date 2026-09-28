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Саясат

Тоқаев Франк-Вальтер Штайнмайердің шақыруымен Германияға ресми сапармен барды

Ресми сапар, Германия, Тоқаев, Франк-Вальтер Штайнмайер, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 21:03 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Федеральдық президент Франк-Вальтер Штайнмайердің шақыруымен Германияға ресми сапармен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сапар аясында Берлинде ГФР Президенті Франк-Вальтер Штайнмайермен және Федеральдық Канцлер Фридрих Мерцпен келіссөздер жоспарланған, деп хабарлады 2026 жылы 28 қыркүйекте Ақорданың баспасөз қызметі.

Ресми сапар, Германия, Тоқаев, Франк-Вальтер Штайнмайер, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 21:03

Сурет: Ақорда

Тараптар Қазақстан мен Германия арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайту перспективасын талқылайды.

Ресми сапар, Германия, Тоқаев, Франк-Вальтер Штайнмайер, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 21:03

Сурет: Ақорда

Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев Мюнхен қаласына барады.

Бұдан бөлек, Мемлекет басшысы Германияның маңдайалды компанияларының, қаржы және ғылыми институттарының жетекшілерімен, жоғары оқу орындарының ректорларымен кездесу өткізуді жоспарлап отыр.

Ресми сапар, Германия, Тоқаев, Франк-Вальтер Штайнмайер, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 21:03

Сурет: Ақорда

Президент Берлинде бизнес-форумға және Мюнхенде технологиялық бизнес-форумға қатысады.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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