ТМД елдерінің басшылары маңызды шешімдер қабылдады: 2028 және 2029 жылдарға атау берілді
Сурет: akorda.kz
2026 жылғы 9 қазанда өткен ТМД-ға қатысушы мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысы қорытындысында Достастықтың қызметіне және мүше елдердің алдағы өзара іс-қимылына қатысты бірқатар құжатқа қол қойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың баспасөз қызметінің мәліметінше, Достастық мемлекеттері басшыларының шешімімен 2028 жыл Әлеуметтік даму және өмір сапасы жылы, ал 2029 жыл ТМД-ның көлік байланыстары жылы болып жарияланды.
Бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ТМД-ға қатысушы мемлекеттер басшылары кеңесінің кеңейтілген құрамдағы отырысына қатысты.
Қазақстан Президенті ТМД-ның құрылуы жаппай қақтығыстың алдын алуға мүмкіндік бергенін айтқан еді.
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