Тоқаев жұмыс сапарымен Бакуге келіп жетті
Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің 7-саммитіне қатысу үшін Баку қаласына жұмыс сапарымен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты Баку әуежайынан Әзербайжан Премьер-министрінің орынбасары Самир Шарифов күтіп алды, деп хабарлады Аорданың баспасөз қызметі 2026 жылы 14 қазанда.
Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев вице-президент Ерлан Қаринді қабылдағаны хабарланған.
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