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Саясат

Тоқаев жұмыс сапарымен Бакуге келіп жетті

Қасым-Жомарт Тоқаев, Баку, жұмыс сапары, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2026 19:15 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің 7-саммитіне қатысу үшін Баку қаласына жұмыс сапарымен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты Баку әуежайынан Әзербайжан Премьер-министрінің орынбасары Самир Шарифов күтіп алды, деп хабарлады Аорданың баспасөз қызметі 2026 жылы 14 қазанда.

Әуежай, Баку, Қасым-Жомарт Тоқаев, жұмыс сапары, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2026 19:15

Сурет: Ақорда

Ту, Баку, әуежай, Қасым-Жомарт Тоқаев, жұмыс сапары, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2026 19:15

Сурет: Ақорда

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев вице-президент Ерлан Қаринді қабылдағаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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