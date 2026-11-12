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Саясат

"Самұрық-Қазына" және ҚТЖ басшыларының ұсталуы: Тоқаев Қауіпсіздік Кеңесінің шұғыл отырысын өткізеді

Тоқаев, Самұрық-Қазына, ҚТЖ, ұсталу, сыбайлас жемқорлық, Қауіпсіздік Кеңесі, шұғыл отырыс, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2026 19:52 Сурет: akorda.kz
2026 жылғы 13 қарашада Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің көлік-логистика саласын дамыту мәселелері бойынша шұғыл отырысы өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жиын барысында президент "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры мен "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ басшыларының сыбайлас жемқорлық қылмысына қатысы бар деген күдікпен ұсталуына байланысты мемлекеттің позициясын жеткізеді, деп жазды президенттің баспасөз хатшысы Айбек Смадияров Telegram арнасында.

Сонымен қатар Мемлекет басшысы "Заң мен Тәртіп" қағидатын сақтау, ұлттық компания басшыларының жеке жауапкершілігі және еліміздегі стратегиялық маңызды кәсіпорындардың қызметіндегі заңдылық пен ашықтықты қамтамасыз ету мәселелеріне айырықша назар аударады.

Бұған дейін 2026 жылғы 11 қарашада ҚР ҰҚК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі "Самұрық-Қазына" АҚ басқарма төрағасы Н. Жақыповты және "ҚТЖ" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Е. Отыншиевті ұстағандарын хабарлаған болатын. Оларға сыбайлас жемқорлық қылмысы бойынша күдік келтіріледі.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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