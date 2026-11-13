#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-1°
$
443.62
492.24
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-1°
$
443.62
492.24
5.36
Саясат

Тоқаев ҚТЖ-ны сынға алып, Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттыру шарттарын атады

Отырыс, Мемлекет басшысы, Астана, Қауіпсіздік Кеңесі, Самұрық-Қазына, ҚТЖ, логистика, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 19:22 Сурет: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Қауіпсіздік Кеңесінің көлік-транзит саласын дамыту мәселесіне арналған шұғыл отырысы өтті. Жиында халықаралық көлік дәліздерін дамыту перспективасы және еліміздің транзит әлеуетін нығайту шаралары қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша, премьер-министрдің орынбасары – Көлік министрі Әсел Жанасова, Қаржы министрі Мәди Такиев және Үкіметтің өзге де мүшелері саланың қазіргі ахуалы, жүзеге асырылып жатқан жобалар мен алдағы даму бағыттары туралы баяндама жасады.

Қауіпсіздік Кеңесінің төрағасы әлемде көлік-логистика байланыстарының жаңа жүйесі қарқынды түрде қалыптасып келе жатқанын атап өтті.

Мемлекет басшысы халыққа арнаған Жолдауында еліміздің транзит әлеуетін нығайтудың негізгі бағыттары айқындалғанына назар аударып, Қазақстан халықаралық көлік құрылымында проактивті позиция ұстануы керек екенін айтты.

Еліміздің географиялық тұрғыдан ұтымды орналасуы бірқатар артықшылық береді. Алайда мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігі тасымалдың жылдамдығына және сенімділігіне, оның шарттары мен мерзімдерінің алдын ала айқын болуына, сондай-ақ тарифтердің тиімділігіне байланысты.

Ең алдымен, транзиттік жүктерді өткізу мүмкіндігін арттырып, отандық әуе тасымалдаушыларға жағдай жасау және теңіз көлігін дамыту керек.

Қасым-Жомарт Тоқаев көлік саласындағы ахуалды сынға алып, инфрақұрылымды жаңа жағдайға дер кезінде бейімдеу стратегиялық дамудың шешуші факторы екенін жеткізді.

Атап айтқанда, Мемлекет басшысы "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ қызметін қатаң сынап, кірісті арттыру, қызметті оңтайландыру, соның ішінде цифрландыру құралдары арқылы компанияның жұмыс тиімділігін көтеру міндетін қойды.

Президент логистика орталықтарын кеңейту, шекаралық және кедендік рәсімдерді жетілдіру, саладағы барлық үдерісті кешенді цифрландыру, сондай-ақ жүктердің іркіліссіз өтуін қамтамасыз ету үшін инфрақұрылымдағы кедергілерді жою мәселелеріне айрықша тоқталды.

Бұдан бөлек, "Заң мен Тәртіп" қағидатын сақтай отырып, инвесторларға, көлік-логистика компанияларына барынша қолайлы жағдай жасау қажеттігіне назар аударылды.

Осы орайда, президент "Самұрық-Қазына" қоры мен "Қазақстан темір жолы" компаниясы басшыларының ұсталуына қатысты пікір білдірді.

Кеңес қорытындысы бойынша жауапты мемлекеттік органдар мен ұйымдарға көлік-транзит саласын одан әрі дамыту және Қазақстан аумағы арқылы өтетін халықаралық көлік бағыттарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру жөнінде тиісті тапсырмалар берілді.

Тапсырмалардың орындалуын бақылау Қауіпсіздік Кеңесінің аппаратына жүктелді.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Үкімет пен бақылаушы органдарға сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықтарды барынша азайту және квазимемлекеттік сектордағы жұмыс сапасын жақсарту жөнінде ұсыныстар әзірлеуді тапсырған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Қауіпсіздік Кеңесінің шұғыл отырысын өткізді
19:02, 27 тамыз 2024
Мемлекет басшысы Қауіпсіздік Кеңесінің шұғыл отырысын өткізді
Тоқаев, Қауіпсіздік кеңесі, отырыс
17:38, 30 наурыз 2026
Тоқаев Қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізді
Мемлекет басшысы, Қауіпсіздік Кеңесінің отырысы
18:01, 29 желтоқсан 2025
Мемлекет басшысы Қауіпсіздік Кеңесінің отырысын өткізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
19:35, Бүгін
Казахстанский саблист Кайым завоевал серебряную медаль юношеской Олимпиады в Дакаре
Фото: НОК РК
19:08, Бүгін
Дзюдоист Серикбаев одержал победу над итальянцем и вышел в финал Grand Prix в Загребе
Фото: НОК РК
18:58, Бүгін
Казахстанка Тынбаева вышла в финал престижного турнира, одолев дзюдоистку из Австрии
Фото: НОК РК
18:40, Бүгін
Казахстанский дзюдоист Аман Бахытжан пробился в финал Grand Prix в Хорватии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: