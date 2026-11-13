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Қасым-Жомарт Тоқаев БАӘ президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады

Көңіл айту жеделхаты, Ақорда, Мемлекет басшысы, Қасым-Жомарт Тоқаев, БАӘ президенті, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 22:03 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Фуджейра әмірлігінде болған жол-көлік апатында адамдардың қаза табуына байланысты шейх Мұхаммед бен Заид Әл Наһаянға көңіл айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылы 13 қарашада көңіл айту жеделхаты мәтінін жариялады:

"Мемлекет басшысы қайтыс болған жандардың туған-туыстары мен бауырлас Біріккен Араб Әмірліктері халқының қайғысына ортақтасып, зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілеулес екенін жеткізді".

Gulf News басылымының мәліметінше, жол апаты бір күн бұрын Фуджейра әмірлігінде болған. Жол апаты салдарынан 14 адам қаза тауып, тағы 30 адам жарақат алды. Қаза тапқандардың арасында БАӘ азаматтары да бар.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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Қасым-Жомарт Тоқаев БАӘ президентіне хат жолдады
20:10, 15 сәуір 2026
Қасым-Жомарт Тоқаев БАӘ президентіне хат жолдады
Мемлекет басшысы БАӘ Президенті шейх Мұхаммед бен Заид Әл Нахаянға құттықтау жеделхатын жолдады 🇰🇿🇦🇪Қасым-Жомарт Тоқаев шейх Мұхаммед бен Заид Әл Нахаянды және оның отандастарын Біріккен Араб Әмірліктерінің Ұлттық күнімен құттықтады. Президент жеделхатта БАӘ-нің экономикасы қарқынды дамыған ел және халықаралық қауымдастықтың беделді мүшесі екенін атап өтіп, шейх Мұхаммед бен Заид Әл Нахаянның басшылығымен Әмірліктердің одан әрі өркендей беруіне тілектестік білдірген. Сонымен қатар Мемлекет басшысы Қазақстанның Шығанақтағы басты серіктестерінің бірі саналатын БАӘ-мен берік ынтымақтастық қос халықтың игілігі үшін одан әрі нығая түсетініне сенімді екенін жеткізген.
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