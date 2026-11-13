Қасым-Жомарт Тоқаев БАӘ президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады
Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Фуджейра әмірлігінде болған жол-көлік апатында адамдардың қаза табуына байланысты шейх Мұхаммед бен Заид Әл Наһаянға көңіл айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылы 13 қарашада көңіл айту жеделхаты мәтінін жариялады:
"Мемлекет басшысы қайтыс болған жандардың туған-туыстары мен бауырлас Біріккен Араб Әмірліктері халқының қайғысына ортақтасып, зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілеулес екенін жеткізді".
Gulf News басылымының мәліметінше, жол апаты бір күн бұрын Фуджейра әмірлігінде болған. Жол апаты салдарынан 14 адам қаза тауып, тағы 30 адам жарақат алды. Қаза тапқандардың арасында БАӘ азаматтары да бар.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript