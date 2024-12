Усик пен Фьюри жекпе-жегі: Ең ауыр салмақтағы чемпион анықталды

Бұл жекпе-жек ауыр салмақтағы абсолютті әлем чемпионы атағына кім лайық екенін анықтауда бірнеше айға созылып, шарықтау шегіне жеткен дауларға нүкте қойды. Бәс басына WBC, IBO, WBO, WBA Super және The Ring нұсқалары бойынша әлем чемпионы атақтары қойылды.

Рингтегі алғашқы минуттарда Усик Фьюридің арандатуына жол бермей, өзін сабырлы ұстауға тырысты.

Жекпе-жек барлық 12 раунд бойы өте шиеленісті өтті. 116/112 төрешілер дауысымен, бұл жекпе-жекте Усик жеңіске жетті.

Бұл жекпе-жек кезінде бокс тарихында алғаш рет жасанды интеллект негізінде төреші жұмыс істеді.

Undisputed, it is settled tonight! 👑 Three belts have landed over the city that will crown an undisputed champion in Riyadh #UsykFury2 #RiyadhSeason pic.twitter.com/HQQ6YIJQ9c