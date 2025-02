Абу-Даби турниріндегі Рыбакинаның жеңілісі сенсацияға баланды

Жартылай финалдағы матч үш сет бойын өтті. Есеп: 6:3, 3:6, 4:6. Матч Бенчичтің пайдасына шешілді. Кездесу 2 сағат 6 минутқа созылды.



Тартысты бәсеке барысында Рыбакина 6 эйспен бірге 6 брейк-пойнттың тең жартысын мүлт жібермеді. Бенчич 2 эйс, 4 брейкпен (13 брейк-пойнт) көзге түсті.

Осылайша, Рыбакина өткен жылғы чемпиондық атағын қорғай алмады, рейтингтегі ұпайын да жоғалтты.

Енді Белинда Бенчич финалда әлемнің 51-ракеткасы, 20 жастағы америкалық Эшлин Крюгермен бас жүлдені сарапқа салады.

From Wild Card to Finalist 👏@BelindaBencic battles it out and defeats the defending champion 3-6, 6-3, 6-4.#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/dpGZzLqT8D