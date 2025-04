Әлімханұлы мен Канелоның шайқасуы мүмкін бе - сарапшылар не дейді

Legalbet.kz басылымының жазуынша, Глейзер мұндай жекпе-жек мүмкін емес екенін айтқан.

Әлімханұлы (17-0, 12 КО) – орта салмақтағы IBF және WBO нұсқалары бойынша әлем чемпионы, Канело (62-2-2, 39 КО) – екінші орта салмақтағы WBC және WBO нұсқалары бойынша әлем чемпионы.

Бұған дейін Жәнібек Әлімханұлы 2025 жылдың 6 сәуірі қарсаңында нокаутқа жіберген атышулы жеңісінен кейін мексикалық боксшы Сауль "Канело" Альваресті шаршы алаңға шақырған болатын.

Canelo! Where are you? I am the king of middleweight! You think you are a king too! Let's show the world a fight between two kings! pic.twitter.com/pvuxkVhxRp