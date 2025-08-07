#Қазақстан
Спорт

Бокстан жастар арасындағы Азия чемпионаты: қазақстандық 4 спортшы алтын медаль үшін бақ сынайды

Бокстан жастар арасындағы Азия чемпионаты: қазақстандық 4 спортшы алтын медаль үшін бақ сынайды
07.08.2025 17:11
Бокстан Бангкокта (Таиланд) өтіп жатқан жастар арасындағы Азия чемпионаты жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Турнир аясында әйелдер арасындағы жартылай финалдық кезең аяқталды.

Оның қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасының төрт боксшысы финалға жолдама алды.

Алтын жүлде үшін Гүлназ Бөрібаева (48 келіге дейін), Бақыт Сейдіш (70 келіге дейін), Шұғыла Нәлібай (75 келіге дейін) және Әсел Тоқтасын (80 келіге жоғары) жұдырықтасады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
