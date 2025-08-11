#Қазақстан
Спорт

Тимофей Скатов "Челленджер" турнирінің финалында бақ сынады

Тимофей Скатов &quot;Челленджер&quot; турнирінің финалында бақ сынады, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 09:45 Сурет: Instagram/bonnopen_challenger
10 тамыз күні Германияның Бонн қаласында өтіп жатқан ATP сериясындағы халықаралық "Челленджер" турнирі өз мәресіне жетті. Онда жекелей сында финалға Қазақстан құрамасының мүшесі Тимофей Скатов шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Петропавл қаласының тумасы (ATP рейтингінде №308) титул үшін өткен матчта әлемдік рейтингте 185-орында тұрған Австрия өкілі Юрий Родионовпен кездесті.

Ойынның бірінші жартысы 6:3 есебімен қазақстандықтың пайдасына шешілсе, кейін австриялық теннисші ойын тізгінін өз қолына алып, келесілерін 6:2, 6:4 есебімен өз пайдасына аяқтады.

Айта кетейік, бұған дейін Тимофей Скатов екі рет "Челленджер" турнирінің жеңімпазы атанған болатын: алғаш рет 2022 жылы Италияның Парма қаласында, кейін 2023 жылы Германияның Аугсбург қаласында жеңіске жеткен.

Финалдағы сәтсіздікке қарамастан, Скатов рейтингтік көрсеткішін айтарлықтай жақсартып, 308-орыннан 259-орынға көтерілді.

Бұған дейін Roland Garros іріктеуінің финалында екі өзбекстандық теннисші кездескендігін жазғанбыз.

