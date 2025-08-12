#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
542.29
629.54
6.77
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
542.29
629.54
6.77
Спорт

Рыбакина АҚШ-тағы турнирдің ширек финалына жолдама алу үшін бақ сынайды

Рыбакина АҚШ-тағы турнирдің ширек финалына жолдама алу үшін бақ сынайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 17:04 Сурет: ktf.kz
Әлемнің 10-ракеткасы Елена Рыбакина АҚШ-тың Цинциннати қаласында өтіп жатқан WTA 1000 санатындағы турнирдің төртінші айналымына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

1/8 финалға жолдама алу үшін өткен матчта қазақстандық теннисші әлемдік рейтингтің 12-сатысында тұрған бельгиялық Элиза Мертенсті 4:6, 6:3, 7:5 есебімен жеңді.

Теннисшілер кортта 2 сағат 12 минут өнер көрсетті. Кездесу барысында Рыбакина 11 эйс жасап, тоғыз қос қателікке жол берді. Сондай-ақ сегіз брейк-пойнттың үшеуін тиімді пайдаланды.

Цинциннатидегі турнирдің төртінші айналымында Елена Рыбакина АҚШ өкілі, әлемнің 6-ракеткасы Мэдисон Кизбен кездеседі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Әлемнің бірінші ракеткасы Арина Соболенко 32 жыл бұрынғы жетістікті қайталады
Спорт
13:12, Бүгін
Әлемнің бірінші ракеткасы Арина Соболенко 32 жыл бұрынғы жетістікті қайталады
Бокстан жастар арасындағы Азия чемпионатында Қазақстан қоржынына бес алтын медаль түсті
Спорт
17:34, 11 тамыз 2025
Бокстан жастар арасындағы Азия чемпионатында Қазақстан қоржынына бес алтын медаль түсті
Тимофей Скатов "Челленджер" турнирінің финалында бақ сынады
Спорт
09:45, 11 тамыз 2025
Тимофей Скатов "Челленджер" турнирінің финалында бақ сынады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: