Спорт

Президент кубогы: Қазақстандық жұп камбэк жасап, жартылай финалға шықты

Президент кубогы: Қазақстандық жұп камбэк жасап, жартылай финалға шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2025 13:42 Сурет: Қазақстан теннис федерациясы
Қазақстандықтар Аружан Сағындықова мен Екатерина Дмитриченко жұптық сында Президент кубогы үшін ITF сериясы бойынша Астанада өтіп жатқан W15 турнирінің жартылай финалында ойнайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық жұп ширек финалда жарыстың 2-ракеткалары, ресейліктер Екатерина Маклакова — Дарья Зелинскаяны ұтып кетті.

Бірінші партияда фаворит саналған ресейлік дуэт айқын басымдылық танытты — 6:1. Есесіне екінші сетте Сағындықова — Дмитриченко қарымта қайырды — 6:2.

Содан кейін супер тай-брейкте дес бермеді — 10:7.Аружан Сағындықова — Екатерина Дмитриченко финалға шығу үшін өзбекстандықтар Нигина Алимова — Сабрина Олимжановамен ойнайды.

Айдос Қали
