Спорт

Сағындықова мен Дмитриченко теннистен Астанадағы Президент кубогының финалына шықты

Сағындықова мен Дмитриченко теннистен Астанадағы Президент кубогының финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2025 15:30 Сурет: Қазақстан теннис федерациясы
Қазақстандық жұп Аружан Сағандықова мен Екатерина Дмитриченко Астанадағы теннистен Президент кубогының финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жартылай финалда Аружан мен Екатерина Өзбекстаннан келген Нигина Алимова мен Сабрина Олимжанованы 5:7, 7:5, 10:5 есебімен жеңді.

Қазақстандықтар жүлде үшін ресейлік жұп Екатерина Хайрутдинова мен Анна Кубаревамен кездеседі.

 

Айдос Қали
