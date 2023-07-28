Денис Евсеев Астанадағы Президент кубогының ширек финалына шықты
Сурет: ktf.kz
Қазақстандық теннисші жекелей сында Денис Евсеев Астанадағы Президент кубогының ширек финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық жекелей сындағы екінші айналымда израильдік теннисші Орел Кимхиді 7:5, 6:1 есебімен екі сетте жеңді.
1/4 финалда Денис енді ресейлік Александр Згировскиймен ойнайды.
Евсеев жұптық сында да табысты өнер көрсетіп жатыр. Ол ресейлік Егор Герасимовпен жартылай финалға өтті.
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