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Денис Евсеев Астанадағы Президент кубогының ширек финалына шықты

Денис Евсеев Сурет: ktf.kz
Қазақстандық теннисші жекелей сында Денис Евсеев Астанадағы Президент кубогының ширек финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық жекелей сындағы екінші айналымда израильдік теннисші Орел Кимхиді 7:5, 6:1 есебімен екі сетте жеңді. 

1/4 финалда Денис енді ресейлік Александр Згировскиймен ойнайды.

Евсеев жұптық сында да табысты өнер көрсетіп жатыр. Ол ресейлік Егор Герасимовпен жартылай финалға өтті.


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Айдос Қали
Қазақстан
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