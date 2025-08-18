Цинциннати турнирі: Рыбакина жартылай финалда Швентектен жеңіліп қалды
Сурет: WTA
АҚШ-тың Цинциннати қаласында WTA-1000 санатындағы хардтағы турнирдің жартылай финалдық матчы өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлемнің 10-ракеткасы Елена Рыбакина WTA рейтингінде үшінші орында тұрған польшалық Ига Швентекпен кездесті.
Қазақстандық теннисші екі сет қорытындысы бойынша алты мәрте "Үлкен дулыға" турнирінің жекелей сын чемпионы атанған Ига Швентекке 5:7, 3:6 есебімен есе жіберді.
Рыбакина матч кезінде 10 рет эйс жасап, бір қос қателік жіберді және төрт брейк-пойнттың біреуін сәтті пайдаланды. Ал қарсыласы Швентек 7 эйс жасап, үш рет допты ойынға қоса алмады. Ол 8 брейк-пойнттың үшеуін өз есебіне жазды.
Енді Ига Швентек финалда италиялық Жасмин Паолинимен кездеседі.
Еске салайық, мұның алдында қазақстандық теннисші Александр Шевченко АҚШ-тағы турнирдің финалында жарақатына байланысты матчты жалғастырудан бас тартқанын жазған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript