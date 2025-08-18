Данил Васильев шаңғымен тұғырдан секіруден Польшадағы Гран-при кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық Данил Васильев шаңғымен тұғырдан секіруден Польшаның Висла қаласында өткен Гран-при кезеңінде сәтті өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Халықаралық жарыста ел намысын қорғаған отандасымыз жекелей сайыста күміс жүлдеге қол жеткізді.
Аустрия спортшысы Никлас Бахлингер жеңімпаз атанды.
Үшінші орын Болгария өкілі Владимир Зографскийге бұйырды.
Еске салайық, бұған дейін қазақстандық теннисші Елена Рыбакина АҚШ-тың Цинциннати қаласында өтіп жатқан WTA 1000 турнирінің жартылай финалында польшалық Ига Швентектен жеңіліп қалғанын хабарлаған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript