#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Данил Васильев шаңғымен тұғырдан секіруден Польшадағы Гран-при кезеңінде күміс жүлдеге ие болды

Данил Васильев шаңғымен тұғырдан секіруден Польшадағы Гран-при кезеңінде күміс жүлдеге ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2025 10:48 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық Данил Васильев шаңғымен тұғырдан секіруден Польшаның Висла қаласында өткен Гран-при кезеңінде сәтті өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Халықаралық жарыста ел намысын қорғаған отандасымыз жекелей сайыста күміс жүлдеге қол жеткізді.

Аустрия спортшысы Никлас Бахлингер жеңімпаз атанды.

Үшінші орын Болгария өкілі Владимир Зографскийге бұйырды.

Еске салайық, бұған дейін қазақстандық теннисші Елена Рыбакина АҚШ-тың Цинциннати қаласында өтіп жатқан WTA 1000 турнирінің жартылай финалында польшалық Ига Швентектен жеңіліп қалғанын хабарлаған едік.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Еркін күрес шебері Едіге Қасымбек U20 әлем чемпионатында алтын медаль үшін күреседі
Спорт
11:12, Бүгін
Еркін күрес шебері Едіге Қасымбек U20 әлем чемпионатында алтын медаль үшін күреседі
Цинциннати турнирі: Рыбакина жартылай финалда Швентектен жеңіліп қалды
Спорт
10:22, Бүгін
Цинциннати турнирі: Рыбакина жартылай финалда Швентектен жеңіліп қалды
Шевченко АҚШ-тағы турнирдің финалдық матчын жарақатына байланысты жалғастырудан бас тартты
Спорт
09:50, Бүгін
Шевченко АҚШ-тағы турнирдің финалдық матчын жарақатына байланысты жалғастырудан бас тартты
