Спорт

Үздік ондықтың қатарында: Қазақстан байдарка мен каноеде есуден әлем чемпионатында өнерін аяқтады

Үздік ондықтың қатарында: Қазақстан байдарка мен каноеде есуден әлем чемпионатында өнерін аяқтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2025 18:36 Сурет: olympic.kz
Италияның Милан қаласында байдарка мен каноеде есуден әлем чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жарыста Қазақстан құрамасы жүлдеге іліге алған жоқ.

Команда сапындағы ең үздік нәтижені Сергей Емельянов көрсетті. Ол 200 метр қашықтықта каноемен есуден жекелей сайыста А финалына дейін жетті.

Нәтижесінде спортшы алтыншы орынға тұрақтады. Сондай-ақ Стелла Суханованы да атап өткен жөн – ол 1000 метрлік қашықтықта (байдаркамен есуден жекелей сайыс) В финалында жеңіске жетті.


