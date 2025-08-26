#Қазақстан
Спорт

"Қайрат" "Селтикке" қарсы матчта кімдердің ойнайтынын жария етті

“Қайрат” “Селтикке” қарсы матчта кімдердің ойынайтынын жариялады, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2025 20:48 Сурет: Instagram/f.c.kairat
Санаулы минуттардан кейін Алматыдағы Орталық стадионда қазақстандық "Қайрат" пен шотландиялық "Селтик" УЕФА Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне жолдама үшін бақ сынайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан чемпионының бас бапкері Рафаэль Уразбахтин шотландиялық алпауытқа қарсы ойында алаңға шығатын 11 футболшыны таңдады:

Сурет: “Қайрат” ФК

"Қайрат" – "Селтик" матчы 21:45-те басталады, жанкүйерлер тікелей трансляцияны Qazsport арнасынан көре алады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
АҚШ ашық чемпионаты: Бублик US Open чемпионын жеңді
Спорт
23:59, 26 тамыз 2025
АҚШ ашық чемпионаты: Бублик US Open чемпионын жеңді
"Қайрат" – "Селтик" матчының бірінші таймында қандай қызық болды
Спорт
22:47, 26 тамыз 2025
"Қайрат" – "Селтик" матчының бірінші таймында қандай қызық болды
Алматының Орталық стадионында алғаш рет УЕФА Чемпиондар лигасының гимні шырқалды
Спорт
22:08, 26 тамыз 2025
Алматының Орталық стадионында алғаш рет УЕФА Чемпиондар лигасының гимні шырқалды
