"Қайрат" "Селтикке" қарсы матчта кімдердің ойнайтынын жария етті
Сурет: Instagram/f.c.kairat
Санаулы минуттардан кейін Алматыдағы Орталық стадионда қазақстандық "Қайрат" пен шотландиялық "Селтик" УЕФА Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне жолдама үшін бақ сынайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан чемпионының бас бапкері Рафаэль Уразбахтин шотландиялық алпауытқа қарсы ойында алаңға шығатын 11 футболшыны таңдады:
Сурет: “Қайрат” ФК
"Қайрат" – "Селтик" матчы 21:45-те басталады, жанкүйерлер тікелей трансляцияны Qazsport арнасынан көре алады.
