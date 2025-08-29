#Қазақстан
Спорт

Қазақстан дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионатында тағы екі жүлде жеңіп алды

Қазақстан дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионатында тағы екі жүлде жеңіп алды 29.08.2025 17:10
Қазақстандық дзюдошы Мұхаммедәлі Жылқайдар Софияда (Болгария) өтіп жатқан кадеттер арасындағы әлем чемпионатының финалында жеңіліп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

66 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өткен шешуші кездесуде Жылқайдар Ресей спортшысы Рахим Хамхоевке жол беріп, күміс жүлдеге ие болды.

Сол салмақ дәрежесінде Ролан Қайрғали канадалық Анечка Матиды жеңіп, жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді.

Осылайша, ұлттық құрама қоржынында төрт жүлде бар: бұған дейін Ернұр Батырғали (60 келіге дейін) алтын медальді, ал Арман Мыса (50 келіге дейін) қола жүлдені иеленген болатын.

