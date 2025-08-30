#Қазақстан
Спорт

Рыбакина – барлық "Үлкен дулыға" турнирінде жеке сында 1/8 финалға шыққан алғашқы қазақстандық теннисші

Рыбакина – барлық &quot;Үлкен дулыға&quot; турнирінде жеке сында 1/8 финалға шыққан алғашқы қазақстандық теннисші, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.08.2025 13:13 Сурет: instagram.com/wta
Уимблдон-2022 чемпионы Елена Рыбакина АҚШ-тың Ашық чемпионаты – 2025 жарысының төртінші кезеңіне шықты. Үшінші айналымда қазақстандық теннисші US Open-2021 жеңімпазы, Ұлыбритания өкілі Эмма Радукануды (WTA рейтингінде – 36) 6:1, 6:2 есебімен ойсырата жеңді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ширек финалға жолдама үшін Елена Рыбакина Чехия теннисшісі Маркета Вондроушовамен кездеседі.

Осылайша, Елена Рыбакина әйелдер арасындағы жеке сында төрт "Үлкен дулыға" турнирінің бәрінде де 1/8 финалға шыққан Қазақстан атынан өнер көрсеткен алғашқы теннисші атанды.

Australian Open жарысында оның үздік нәтижесі – финал (2023), "Ролан Гаррос" турнирінде – ширек финал (2021, 2024), ал Уимблдонда – чемпион (2022).

"Өз ойынымды өте жақсы бағалаймын. Эммаға қарсы ойнау әрдайым оңай емес. Кейде есеп оны көрсетпейді, бірақ ол өте мықты қарсылас. Бүгінгі ойыным көңілімнен шықты. Келесі матчты асыға күтіп жүрмін". Елена Рыбакина

Ол сонымен US Open жарысында алғаш рет 1/8 финалға өткеніне қатысты пікір білдірді.

"Осы жылдар бойы US Open мен үшін сәтсіз өтіп келген еді. Биыл бәрі өзгереді деп сенемін. Қазір келесі кезеңге өткеніме қатты қуаныштымын, әрі қарай да мүмкіндігінше ұзаққа барғым келеді. Қолдауларыңызға рақмет", - деді Рыбакина матчтан кейінгі корттағы сұхбатында.
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Үстел теннисінен елімізде өтетін WTT Contender турниріне қатысатын қазақстандықтар анықталды
Спорт
22:33, 29 тамыз 2025
Үстел теннисінен елімізде өтетін WTT Contender турниріне қатысатын қазақстандықтар анықталды
Рыбакина АҚШ чемпионын ойсырата жеңіп, US Open-нің төртінші айналымына шықты
Спорт
21:30, 29 тамыз 2025
Рыбакина АҚШ чемпионын ойсырата жеңіп, US Open-нің төртінші айналымына шықты
Қазақстан таеквондодан Гран-при кезеңінде екінші медалін жеңіп алды
Спорт
19:03, 29 тамыз 2025
Қазақстан таеквондодан Гран-при кезеңінде екінші медалін жеңіп алды
