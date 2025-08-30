#Қазақстан
Спорт

"Қайрат" "Реал Мадридпен" 30 қыркүйекте ойнайды

&quot;Қайрат&quot; &quot;Реал Мадридпен&quot; 30 қыркүйекте ойнайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.08.2025 15:43 Сурет: Zakon.kz
UEFA Чемпиондар лигасының 2025-26 маусымына арналған ойын кестесі жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Чемпиондар лигасының топтық кезеңі 2025 жылғы 16 қыркүйекте басталып, 2026 жылғы 30 мамырда Будапештте өтетін финалмен аяқталады. Бұл ойында Еуропаның ең мықты клубтары үздік атағы үшін сынға түседі.

Алматылық "Қайрат" өз алаңында мадридтік "Реалмен" 30 қыркүйекте сағат 18:45-те кездеседі.

Ойындардың толық кестесін скриншоттан көруге болады.

Сурет: uefa.com

Еске салайық, 28 тамызда Монакода UEFA Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне арналған ресми жеребе тарту рәсімі өтті. Соның нәтижесінде қазақстандық "Қайраттың" қарсыластары анықталды.

Айдос Қали
