Назым Қызайбай мен өзге де боксшылар әлем чемпионатындағы қарсыластарын білді
Ұлыбританияның Ливерпуль қаласында ерлер мен әйелдер арасындағы бірлескен алғашқы бокстан 2025 жылғы әлем чемпионаты басталды. Жарыс M&S Bank Arena кешенінде өтіп, 14 қыркүйекке дейін жалғасады. Бұл Ұлыбританияда өткен ең ірі Олимпиадалық бокс турнирі, оған 66 ұлттық федерациядан 540-тан астам спортшы қатысады.
Чемпионат жаңа халықаралық федерация — World Boxing аясында алғаш рет өтуде. Енді дәл осы ұйым олимпиадалық іріктеу жарыстарын ұйымдастыратын болады. Сондықтан бұл турнир 2028 жылы Лос-Анджелесте өтетін Олимпиада ойындарына алғашқы іріктеу кезеңі саналады.
Қазақстан намысын 20 спортшы қорғайды — ерлер мен әйелдерден 10 боксшыдан. Ұйымдастырушылардың сайтында жарияланған жеребе нәтижесі бойынша, отандастарымыздың алғашқы қарсыластары мыналар:
Әйелдер:
- 48 кг дейін – Назым Қызайбай – Лам (Гонконг) мен Сжелецки (Венгрия) арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен кездеседі;
- 51 кг дейін – Алуа Балкибекова – Мун (Оңтүстік Корея) – Мансури (Алжир) жұбының жеңімпазымен кездеседі;
- 54 кг дейін – Элина Базарова – Нигина Уктамова (Өзбекстан);
- 57 кг дейін – Карина Ибрагимова – Кузилоу (Грекия);
- 60 кг дейін – Виктория Графеева – Садику (Косово);
- 65 кг дейін – Аида Әбікеева – Хамори (Венгрия);
- 70 кг дейін – Наталья Богданова – Тхоксом (Үндістан) мен Фростхольм (Дания) арасындағы кездесудің жеңімпазымен кездеседі;
- 75 кг дейін – Надежда Рябец – Ванг (Қытай);
- 80 кг дейін – Гүлсая Ержан – Лесинцките (Латвия);
- 80 кг жоғары – Елдана Тәліпова – Бакл (Англия) мен Ле-Лок (Жаңа Зеландия) арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен бақ сынасады.
Сурет: Instagram/boxingkazakhstan
Ерлер:
- 50 кг дейін – Санжар Тәшкенбай – Ешиш (Иордания) – Руни (Ирландия) жұбының жеңімпазымен;
- 55 кг дейін – Махмұд Сабырхан – Ортис (Мексика) – Мохаммади (Бельгия) жұбының жеңімпазымен;
- 60 кг дейін – Бейбарыс Жексен – Огайре (Филиппин) – Лай (Тайбэй) жұбының жеңімпазымен;
- 65 кг дейін – Ертуған Зейнұллинов – Грау (Франция);
- 70 кг дейін – Төрехан Сабырхан – Яише (Алжир);
- 75 кг дейін – Сабыржан Аққалықов – Ильюша (Украина) – Нурани (Иран) жұбының жеңімпазымен;
- 80 кг дейін – Нұрбек Оралбай – Эис (Германия) – Ражба (Украина) арасындағы жұптың жеңімпазымен;
- 85 кг дейін – Бекзат Нұрдәулетов – Кушиташвили (Грузия) – Лескур (Хорватия) арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен;
- 90 кг дейін – Сағындық Тоғамбай – Окоу (Англия);
- 90 кг жоғары – Айбек Оралбай – Исламов (Түрікменстан) – Ильяс (Түркия) жекпе-жегінің жеңімпазымен.
Сурет: Instagram/boxingkazakhstan
Чемпионаттың алғашқы күні қазақстандық жанкүйерлер үшін Элина Базарова мен өзбекстандық қарсыласы арасындағы жекпе-жекпен, сондай-ақ Сағындық Тоғамбайдың рингке шығуымен басталады.