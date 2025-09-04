#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.18
628.93
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.18
628.93
6.68
Спорт

Назым Қызайбай мен өзге де боксшылар әлем чемпионатындағы қарсыластарын білді

Назым Қызайбай мен өзге де боксшылар әлем чемпионатындағы қарсыластарын білді мен өзге де боксшылар әлем чемпионатындағы қарсыластарын білді, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 11:12 Сурет: Instagram/boxingkazakhstan
4 қыркүйекке қараған түні өткен жеребе нәтижесінде Қазақстан құрамасының боксшыларының 2025 жылы Ливерпульде өтетін әлем чемпионатындағы алғашқы қарсыластары белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлыбританияның Ливерпуль қаласында ерлер мен әйелдер арасындағы бірлескен алғашқы бокстан 2025 жылғы әлем чемпионаты басталды. Жарыс M&S Bank Arena кешенінде өтіп, 14 қыркүйекке дейін жалғасады. Бұл Ұлыбританияда өткен ең ірі Олимпиадалық бокс турнирі, оған 66 ұлттық федерациядан 540-тан астам спортшы қатысады.

Чемпионат жаңа халықаралық федерация — World Boxing аясында алғаш рет өтуде. Енді дәл осы ұйым олимпиадалық іріктеу жарыстарын ұйымдастыратын болады. Сондықтан бұл турнир 2028 жылы Лос-Анджелесте өтетін Олимпиада ойындарына алғашқы іріктеу кезеңі саналады.

Қазақстан намысын 20 спортшы қорғайды — ерлер мен әйелдерден 10 боксшыдан. Ұйымдастырушылардың сайтында жарияланған жеребе нәтижесі бойынша, отандастарымыздың алғашқы қарсыластары мыналар:

Әйелдер:

  • 48 кг дейін – Назым Қызайбай – Лам (Гонконг) мен Сжелецки (Венгрия) арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен кездеседі;
  • 51 кг дейін – Алуа Балкибекова – Мун (Оңтүстік Корея) – Мансури (Алжир) жұбының жеңімпазымен кездеседі;
  • 54 кг дейін – Элина Базарова – Нигина Уктамова (Өзбекстан);
  • 57 кг дейін – Карина Ибрагимова – Кузилоу (Грекия);
  • 60 кг дейін – Виктория Графеева – Садику (Косово);
  • 65 кг дейін – Аида Әбікеева – Хамори (Венгрия);
  • 70 кг дейін – Наталья Богданова – Тхоксом (Үндістан) мен Фростхольм (Дания) арасындағы кездесудің жеңімпазымен кездеседі;
  • 75 кг дейін – Надежда Рябец – Ванг (Қытай);
  • 80 кг дейін – Гүлсая Ержан – Лесинцките (Латвия);
  • 80 кг жоғары – Елдана Тәліпова – Бакл (Англия) мен Ле-Лок (Жаңа Зеландия) арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен бақ сынасады.

Сурет: Instagram/boxingkazakhstan

Ерлер:

  • 50 кг дейін – Санжар Тәшкенбай – Ешиш (Иордания) – Руни (Ирландия) жұбының жеңімпазымен;
  • 55 кг дейін – Махмұд Сабырхан – Ортис (Мексика) – Мохаммади (Бельгия) жұбының жеңімпазымен;
  • 60 кг дейін – Бейбарыс Жексен – Огайре (Филиппин) – Лай (Тайбэй) жұбының жеңімпазымен;
  • 65 кг дейін – Ертуған Зейнұллинов – Грау (Франция);
  • 70 кг дейін – Төрехан Сабырхан – Яише (Алжир);
  • 75 кг дейін – Сабыржан Аққалықов – Ильюша (Украина) – Нурани (Иран) жұбының жеңімпазымен;
  • 80 кг дейін – Нұрбек Оралбай – Эис (Германия) – Ражба (Украина) арасындағы жұптың жеңімпазымен;
  • 85 кг дейін – Бекзат Нұрдәулетов – Кушиташвили (Грузия) – Лескур (Хорватия) арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен;
  • 90 кг дейін – Сағындық Тоғамбай – Окоу (Англия);
  • 90 кг жоғары – Айбек Оралбай – Исламов (Түрікменстан) – Ильяс (Түркия) жекпе-жегінің жеңімпазымен.

Сурет: Instagram/boxingkazakhstan

Чемпионаттың алғашқы күні қазақстандық жанкүйерлер үшін Элина Базарова мен өзбекстандық қарсыласы арасындағы жекпе-жекпен, сондай-ақ Сағындық Тоғамбайдың рингке шығуымен басталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан құрамасының тәлімгері Уэльспен матчқа дайындық қандай екенін айтты
Спорт
14:30, Бүгін
Қазақстан құрамасының тәлімгері Уэльспен матчқа дайындық қандай екенін айтты
Рыбакина тағы бір бапкермен жұмысын тоқтатты
Спорт
12:17, Бүгін
Рыбакина тағы бір бапкермен жұмысын тоқтатты
Чолпон-Атада өтетін III Түркі универсиадасына Қазақстан атынан 66 студент-спортшы қатысады
Спорт
22:25, 03 қыркүйек 2025
Чолпон-Атада өтетін III Түркі универсиадасына Қазақстан атынан 66 студент-спортшы қатысады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: