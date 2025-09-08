#Қазақстан
Спорт

Гүлсая Ержан бокстан әлем чемпионатының ширек финалына өтті

Гүлсая Ержан, бокс, әлем чемпионаты, ширек финал, Ұлыбритания, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 17:59 Сурет: ҚР ҰОК
Қазақстан әйелдер құрамасының өкілі Гүлсая Ержан Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан әлем чемпионатындағы алғашқы кездесуінде жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 80 келіге дейінгі салмақтың 1/8 финалында Ивета Лесинцкитемен (Литва) кездесті, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Жекпе-жек тең дәрежеде өтті. Дегенмен Гүлсая Ержан үшінші раундта басымдық танытып, жеңісті суырып алды. Қорытынды есеп: 3-2.

Бұған дейін жартылай жеңіл салмақтағы боксшы Махмұд Сабырхан әлем чемпионатын сәтті бастағанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
