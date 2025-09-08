Гүлсая Ержан бокстан әлем чемпионатының ширек финалына өтті
Сурет: ҚР ҰОК
Қазақстан әйелдер құрамасының өкілі Гүлсая Ержан Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан әлем чемпионатындағы алғашқы кездесуінде жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз 80 келіге дейінгі салмақтың 1/8 финалында Ивета Лесинцкитемен (Литва) кездесті, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
Жекпе-жек тең дәрежеде өтті. Дегенмен Гүлсая Ержан үшінші раундта басымдық танытып, жеңісті суырып алды. Қорытынды есеп: 3-2.
Бұған дейін жартылай жеңіл салмақтағы боксшы Махмұд Сабырхан әлем чемпионатын сәтті бастағанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript