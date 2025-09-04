Рыбакина тағы бір бапкермен жұмысын тоқтатты
Tennisuptodate және Spazio Tennis басылымдарының мәліметінше, бұл шешімді Рыбакина АҚШ-тағы ашық чемпионат аяқталғаннан кейін қабылдаған. Ол аталған турнирде 1/8 финал сатысында жеңіліп қалған болатын. Осылайша, қазіргі таңда Рыбакинамен бірге жұмыс істеп жатқан жалғыз бапкер — Хорват Стефано Вуков.
🚨 EXCLUSIVE | Breakup in Team #Rybakina: partnership with Stefano Sanguinetti ends. Only her longtime coach Vukov remains courtside 🎾— SpazioTennis (@SpazioTennis) September 3, 2025
🖊️ @Ladal17 #UsOpen pic.twitter.com/5z1klGrKW1
2024 жылдың жазында Елена Рыбакина Вуковпен де қоштасқанын жариялап, US Open турнирінен бас тартқан және WTA маусымдық финалына дейін теннистен үзіліс алатынын мәлімдеген еді. Вуков спортшыға дөрекі қарым-қатынас жасады деген айыптауға тап болған. Сол себепті WTA ұйымы оны уақытша қызметінен шеттеткен. Алайда, Вуков сот арқылы бұл тыйымды жойып, Еленамен жұмысын қайта жалғастырды.
