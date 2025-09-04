#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.18
628.93
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.18
628.93
6.68
Спорт

Рыбакина тағы бір бапкермен жұмысын тоқтатты

Рыбакина тағы бір бапкерімен жұмысын тоқтатты, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 12:17 Сурет: j48tennis
Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина италиялық жаттықтырушысы Давиде Сангвинеттимен қош айтысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Tennisuptodate және Spazio Tennis басылымдарының мәліметінше, бұл шешімді Рыбакина АҚШ-тағы ашық чемпионат аяқталғаннан кейін қабылдаған. Ол аталған турнирде 1/8 финал сатысында жеңіліп қалған болатын. Осылайша, қазіргі таңда Рыбакинамен бірге жұмыс істеп жатқан жалғыз бапкер — Хорват Стефано Вуков.

2024 жылдың жазында Елена Рыбакина Вуковпен де қоштасқанын жариялап, US Open турнирінен бас тартқан және WTA маусымдық финалына дейін теннистен үзіліс алатынын мәлімдеген еді. Вуков спортшыға дөрекі қарым-қатынас жасады деген айыптауға тап болған. Сол себепті WTA ұйымы оны уақытша қызметінен шеттеткен. Алайда, Вуков сот арқылы бұл тыйымды жойып, Еленамен жұмысын қайта жалғастырды.

Бұған дейін Заңғар Нұрланұлы US Open турнирінде ITF Juniors рейтингіндегі 13-ракетканы жеңгенін жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан құрамасының тәлімгері Уэльспен матчқа дайындық қандай екенін айтты
Спорт
14:30, Бүгін
Қазақстан құрамасының тәлімгері Уэльспен матчқа дайындық қандай екенін айтты
Назым Қызайбай мен өзге де боксшылар әлем чемпионатындағы қарсыластарын білді
Спорт
11:12, Бүгін
Назым Қызайбай мен өзге де боксшылар әлем чемпионатындағы қарсыластарын білді
Чолпон-Атада өтетін III Түркі универсиадасына Қазақстан атынан 66 студент-спортшы қатысады
Спорт
22:25, 03 қыркүйек 2025
Чолпон-Атада өтетін III Түркі универсиадасына Қазақстан атынан 66 студент-спортшы қатысады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: