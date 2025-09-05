"Қайрат" сапындағы грузин футболшысы Израиль клубына ауысуда
Футболдан Қазақстан чемпионы "Қайрат" пен Иерусалимдегі "Бейтар" Алматы клубының қорғаушысы Лука Гадраниді мерзімінен бұрын ауыстыру туралы келісімге келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қайрат" ФК баспасөз қызметінің мәліметінше, 28 жастағы грузиялық қорғаушы Лука Гадрани Израиль чемпионатының жоғары дивизионындағы ең атақты клуб - "Бейтар" құрамына алынады.
Лука 2024 жылдың басында "Қайрат" сапына қосылды. Осы уақыт ішінде ол 21 матч өткізіп, 2 гол соғып, 1 нәтижелі пас берді.
Өткен маусымда сары-қараларға чемпионаттың алтын медалін жеңіп алуға көмектесті.
Ал жақында Гадрани УЕФА Чемпиондар Лигасы аясында шотландиялық "Селтикті" жеңген қазақстандық команданың тарихи сәтіндегі кейіпкерлердің бірі болды.
