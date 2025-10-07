"Қайрат" сапындағы басты қорғаушыларының бірі құрамадағы мансабын аяқтауы мүмкін
Алматылық "Қайрат" футбол клубының ойыншысы Егор Сорокиннің болашақ жоспарлары жайлы күтпеген ақпарат пайда болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Тотальный футбол KZ" басылымы жазғандай, Егор Сорокиннің "Қайрат" құрамасынан кету ықтималдығы жоғары.
Ресейлік қорғаушы Чемпиондар Лигасының барлық матчтарына қатысып, одан кейін алматылық клубпен қоштасуы мүмкін.
Танымал футболшының қандай жоспарлары бар екені әзірге белгісіз.
Бұған дейін футболдан Қазақстан құрамасының бас бапкері кім болатындығын жазған болатынбыз.
