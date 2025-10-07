#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Спорт

"Қайрат" сапындағы басты қорғаушыларының бірі құрамадағы мансабын аяқтауы мүмкін

Егор Сорокин, футболшы, қорғаушы, Қайрат құрамасы , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 10:11 Сурет: Instagram/sorokinea80
Алматылық "Қайрат" футбол клубының ойыншысы Егор Сорокиннің болашақ жоспарлары жайлы күтпеген ақпарат пайда болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Тотальный футбол KZ" басылымы жазғандай, Егор Сорокиннің "Қайрат" құрамасынан кету ықтималдығы жоғары.

Ресейлік қорғаушы Чемпиондар Лигасының барлық матчтарына қатысып, одан кейін алматылық клубпен қоштасуы мүмкін.

Танымал футболшының қандай жоспарлары бар екені әзірге белгісіз.

Бұған дейін футболдан Қазақстан құрамасының бас бапкері кім болатындығын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Үндістанда қауіпсіздік ережелерін елемеген турист көз жұмды
11:45, Бүгін
Үндістанда қауіпсіздік ережелерін елемеген турист көз жұмды
"Қайрат" сапындағы грузин футболшысы Израиль клубына ауысуда
17:43, 05 қыркүйек 2025
"Қайрат" сапындағы грузин футболшысы Израиль клубына ауысуда
Ресми түрде: Дастан Сәтпаев "Челсидегі" мансабын жалғастырады
16:31, 10 ақпан 2025
Ресми түрде: Дастан Сәтпаев "Челсидегі" мансабын жалғастырады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: