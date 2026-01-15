Лондонда өтетін "Арсенал" – "Қайрат" матчының билеттері сатылымға шықты
УЕФА Чемпиондар лигасы аясындағы екі клубтың ойыны 28 қаңтар күні жергілікті уақытпен 20:00-де (Астана уақытымен 01:00) Лондондағы Emirates Stadium стадионында өтеді. Қонақ секторының билеттері Freedom SuperApp және Qairat SuperApp мобильді қосымшаларында сатылып жатыр. Онлайн билет сату сервисі билет қайтарылмайтынын ескертерді.
Билеттерді қайтаруға және айырбастауға болмайды. Сатып алған кезде төлемді растайтын электрондық хат жіберіледі. Негізгі билет матчқа бір күн қалғанда мобильді телефон арқылы ашылатын сілтеме ретінде жіберіледі. Билеттерді тексеру (валидация) NFC технологиясы арқылы жүзеге асырылады. Сатып алардан бұрын мобильді құрылғыңыздың NFC технологиясын қолдайтынына көз жеткізіңіз.
Матчқа билеттерді сату 15 қаңтар күні сағат 18:00-де басталды. Билет бағасы 36 мың теңгеден басталады.