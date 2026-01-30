"Қайрат" ойыншыларының "Арсеналға" қарсы ойынына баға берілді
Қазақстандық бапкер Эдуард Глазунов Чемпиондар лигасының жалпы кезеңінің сегізінші турында өткен "Арсенал" мен "Қайрат" арасындағы матчқа қатысты пікір білдірді. Бұл ойында алматылық команда 2:3 есебімен жеңіліс тапқан еді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бапкер sportarena.kz сайтына берген эксклюзивті пікірінде кездесудің осындай күтпеген нәтижемен аяқталғанына қуанғанын айтты.
"Мүмкін, "Қайрат" психологиялық тұрғыдан ұтылып қалған шығар: ойыншылар еркін ашыла алмады, сондықтан көбіне қорғаныста ойнауға мәжбүр болды. Дегенмен "Эмирейтс" стадионында екі гол соғудың өзі үлкен құрметке лайық. Ойыншылар мен клуб үшін бұл орасан зор тәжірибе болды – нағыз сабақ. Әсіресе өз тәрбиеленушілеріміздің әлемдік деңгейдегі командаларға қарсы ойнап, тәжірибе жинақтап жатқанын көру өте қуантады", – деді Глазунов.
Сондай-ақ қазақстандық бапкер командалардағы легионерлердің деңгейіне де тоқталды.
"Легионерлердің деңгейін салыстыратын болсақ, "Арсенал" мен "Қайрат" ойыншылары арасындағы айырмашылық анық байқалады. Алайда мұнда психологиялық фактор да үлкен рөл атқарады: алғашқы он минутта үш гол соғылды, олардың бірі лондондық клуб қорғаушысының қателігінен болды. Ерте соғылған голдар ойыншылардың қарқынын бәсеңдетіп, белгілі бір өзіне деген сенімділікке ұласқандай болды. Қорытындылай келе, "Арсеналдың" ойынын тамашалау жағымды болды әрі "Қайрат" үшін мақтануға толық негіз бар", – деп түйіндеді Эдуард Глазунов.
Сегіз турдан кейінгі жалпы кезең қорытындысы бойынша "Арсенал" 24 ұпаймен бірінші орынға шықты, ал "Қайрат" бір ұпай жинап, турнир кестесінің соңғы сатысында тұр.
Бұған дейін Талғат Байсуфинов Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері болғанын жазғанбыз.
