#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Спорт

Индиан-Уэллсте Рыбакинаның украиналық қарсыласы ойынға баға берді

Индиан-Уэллсте Рыбакинаның украиналық қарсыласы ойынға баға берді , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 09:27 Сурет: Instagram/lenarybakina/martakostyuk
Украиналық теннисші Марта Костюк (әлемнің 28-ракеткасы) АҚШ-тағы WTA 1000 Индиан‑Уэллс турнирі жарысының үшінші айналымында қазақстандық Елена Рыбакинамен өткен кездесуіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жекелей сындағы үшінші айналымда Костюк әлемнің үшінші ракеткасы Рыбакинаға 4:6, 4:6 есебімен жол берді.

Теннисшінің айтуынша, бұл оның жарақаттан кейінгі алғашқы турнирі болған.

"Осымен менің Индиан-Уэллстегі жолым аяқталды. Бұл жарақаттан кейінгі алғашқы турнирім болды. Мұнда қайтадан жарысқа шығу мен үшін бақыт болды. Қолдау білдіргендердің бәріне рақмет. Келесі аялдама – Майами", – деп жазды Костюк әлеуметтік желідегі парақшасында.

Айта кетейік, Индиан-Уэллстегі "мыңдық" турнирінің төртінші айналымында 11 наурыз күні Рыбакина Ұлыбритания өкілі, әлемнің 54-ракеткасы Сонай Карталмен кездеседі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Рыбакина қарсыласы Марта Костюк жайлы пікір білдірді
10:15, Бүгін
Рыбакина қарсыласы Марта Костюк жайлы пікір білдірді
Елена Рыбакинаның Индиан-Уэллстегі "Мастерс" турниріндегі алғашқы қарсыласы анықталды
12:44, 08 наурыз 2024
Елена Рыбакинаның Индиан-Уэллстегі "Мастерс" турниріндегі алғашқы қарсыласы анықталды
Елена Рыбакина Индиан Уэллстегі турнирді сәтті бастады
10:19, 08 наурыз 2025
Елена Рыбакина Индиан Уэллстегі турнирді сәтті бастады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
16:42, Бүгін
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
16:34, Бүгін
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
16:30, Бүгін
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
15:57, Бүгін
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: